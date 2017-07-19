Fs: America's Cup, Frecciarossa sponsor ufficiale di Luna Rossa

Inchingolo (Fs): Il Gruppo sta investendo tantissimo al Sud (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Napoli, 03 set - Due eccellenze italiane si incontrano in vista di uno dei piu' importanti appuntamenti sportivi internazionali. Frecciarossa, brand di Trenitalia (Gruppo FS), e' official sponsor di Luna Rossa, il team velico italiano protagonista dell'America's Cup. La partnership e' stata annunciata oggi al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, alla presenza dell'amministratore delegato di Luna Rossa, Max Sirena, del vicedirettore generale corporate del Gruppo FS, Giuseppe Inchingolo, e del direttore marketing e revenue management di Trenitalia, Mario Alovisi. L'accordo nasce dall'incontro tra due realta' simbolo del Made in Italy che condividono la stessa visione - tecnologia d'avanguardia, velocita', performance e innovazione - e segna l'avvio di una collaborazione che accompagnera' Frecciarossa e Luna Rossa verso la 38esima America's Cup, in programma per la prima volta in Italia, a Napoli, nel 2027. 'La collaborazione con Luna Rossa va oltre la sponsorizzazione sportiva. Accompagnare il team velico verso uno storico appuntamento come l'America's Cup ci permette di rafforzare la presenza internazionale di Frecciarossa e di valorizzare l'eccellenza italiana in un contesto globale -, ha dichiarato Inchingolo -. Frecciarossa sara' un vettore fondamentale per la riuscita dell'evento. Il gruppo sta investendo tantissimo al Sud e lo sta facendo aumentando di mille km l'Alta velocita' con la Salerno - Reggio Calabria e con la Napoli - Bari. I cantieri sono tutti aperti, e' l'inizio di una nuova era per il Sud'.

ler.

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