Fs: alta velocita' rallentata per atti dolosi, Salvini annuncia "aumento controlli"

La circolazione ferroviaria sulle linee dell'alta velocita' Roma-Napoli e Roma-Firenze ha subito da questa mattina rallentamenti e forti ritardi per due atti di danneggiamento all'infrastruttura a opera di ignoti mentre un terzo episodio, secondo quanto comunicato da Fs, e' in via di accertamento sempre sulla linea alta velocita' Roma-Firenze.

L'ultimo aggiornamento delle ore 15 da parte di Trenitalia parla di deviazioni sulla linea convenzionale con ritardi anche di 120 minuti. Una ventina di treni di Alta velocita' e regionali sono oggetto di variazioni (deviazioni, cancellazioni) e un'altra ventina di treni di Alta velocita' e intercity direttamente coinvolti con ritardi di oltre 60 minuti.

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha definito i boicottaggi 'odiosi atti criminali contro i lavoratori e contro l'Italia": "E' stata aumentata la vigilanza e abbiamo incrementato i controlli per stanare questi delinquenti, sperando che nessuno minimizzi o giustifichi gesti criminali che mettono a rischio la vita delle persone'.

