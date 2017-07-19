Fs: ad agosto manutenzione straordinaria su linee in Campania e Lazio
Possibili variazioni o cancellazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) informa che dal 1 al 30 agosto saranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria su alcune tratte in Campania e Lazio. I lavori interesseranno la linea Napoli-Roma (via Cassino), Roma Termini-Colleferro e la Roma Termini-Ciampino. Lavori verranno eseguiti anche alla Stazione di Roma Termini. Durante questi giorni la circolazione i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni di percorso.
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(RADIOCOR) 01-08-26 11:19:51 (0189)INF 5 NNNN
|Nome
|Prezzo Ultimo Contratto
|Var %
|Ora
|Min oggi
|Max oggi
|Apertura
|S.S. Lazio
|1,50
|-1,32
|17.35.10
|1,50
|1,53
|1,52