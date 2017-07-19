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            Fs: ad agosto manutenzione straordinaria su linee in Campania e Lazio

            Possibili variazioni o cancellazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) informa che dal 1 al 30 agosto saranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria su alcune tratte in Campania e Lazio. I lavori interesseranno la linea Napoli-Roma (via Cassino), Roma Termini-Colleferro e la Roma Termini-Ciampino. Lavori verranno eseguiti anche alla Stazione di Roma Termini. Durante questi giorni la circolazione i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni di percorso.

            com-fro.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 01-08-26 11:19:51 (0189)INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,50 -1,32 17.35.10 1,50 1,53 1,52


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