Fs: ad agosto manutenzione straordinaria su linee in Campania e Lazio

Possibili variazioni o cancellazioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) informa che dal 1 al 30 agosto saranno realizzati lavori di manutenzione straordinaria su alcune tratte in Campania e Lazio. I lavori interesseranno la linea Napoli-Roma (via Cassino), Roma Termini-Colleferro e la Roma Termini-Ciampino. Lavori verranno eseguiti anche alla Stazione di Roma Termini. Durante questi giorni la circolazione i treni potrebbero subire cancellazioni e variazioni di percorso.

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(RADIOCOR) 01-08-26 11:19:51 (0189)INF 5 NNNN