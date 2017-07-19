Fs: ad agosto manutenzione straordinaria su linee in Campania e Lazio -2

Investimento di 15 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Piu' in dettaglio, i lavori saranno eseguiti da oggi 1 agosto al 5 agosto tra Cassino a Caserta; dal 6 agosto al 15 agosto tra Roma a Caserta; il 16 e 17 agosto tra Roma e Colleferro; dal 18 agosto al 23 agosto tra Roma e Ciampino; dal 6 agosto al 23 agosto la sulle linee Roma Termini-Frascati/Albano/Velletri.

Inoltre, fino al 30 agosto, e' prevista una prima fase dei lavori per la manutenzione straordinaria della pensilina del marciapiede 10 di Roma Termini (binari 20-20 bis -21).

Complessivamente per gli interventi in linea saranno impiegate circa 370 persone, per un impegno economico di circa 15 milioni di euro.

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