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            Notizie Radiocor

            Fs: ad agosto manutenzione straordinaria su linee in Campania e Lazio -2-

            Investimento di 15 milioni di euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 ago - Piu' in dettaglio, i lavori saranno eseguiti da oggi 1 agosto al 5 agosto tra Cassino a Caserta; dal 6 agosto al 15 agosto tra Roma a Caserta; il 16 e 17 agosto tra Roma e Colleferro; dal 18 agosto al 23 agosto tra Roma e Ciampino; dal 6 agosto al 23 agosto la sulle linee Roma Termini-Frascati/Albano/Velletri.

            Inoltre, fino al 30 agosto, e' prevista una prima fase dei lavori per la manutenzione straordinaria della pensilina del marciapiede 10 di Roma Termini (binari 20-20 bis -21).

            Complessivamente per gli interventi in linea saranno impiegate circa 370 persone, per un impegno economico di circa 15 milioni di euro.

            com-fro.

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            (RADIOCOR) 01-08-26 11:20:20 (0190)INF 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            S.S. Lazio 1,50 -1,32 17.35.10 1,50 1,53 1,52


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