Fs: accordo quadro da 1,35 miliardi per la manutenzione dei fabbricati

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 feb - Le Ferrovie dello Stato lanciano sul mercato dei lavori pubblici un maxibando di accordo quadro per la manutenzione straordinaria e ordinaria di fabbricati ferroviari con le relative pertinenze. La gara promossa da Rfi, suddivisa in 37 lotti, ha un valore complessivo di 1.356.348.665 euro. L'avviso prevede la progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei lavori di manutenzione e i servizi di conduzione impianti, nonche' servizi di derattizzazione e disinfestazione, di Rete Ferroviaria Italiana di giurisdizione della Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale, S.O. Serodi e S.O. Officine, ricadenti lungo le linee della giurisdizione di Rfi, nonche' delle linee regionali. I lotti in gara sono: Ancona, Pescara, Foligno, Bari, Bologna Nodo, Bologna Emilia, Bologna Romagna, Cagliari, Firenze Nodo, Firenze Sud, Pisa, Livorno, Genova Nodo, Genova Linee, Milano Nodo, Milano Nord, Milano Sud, Napoli, Palermo, Caltanissetta, Catania, Reggio Calabria Nord, Reggio Calabria Sud, Roma Nodo, Roma Sud-Est, Torino Nodo, Torino Centro-Sud, Torino Nord-Est, Trieste, Venezia Sud, Venezia Nord, Verona Sud, Verona Nord, Officine Bologna Onae, Officine Firenze Ona, Officine Bari Onaf, Serodi. I concorrenti possono presentare offerta per tutti i lotti ma potranno aggiudicarsene uno solo. Il bando rimane aperto fino al 31 marzo.

