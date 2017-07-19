Fs: accordo con Enac per l'utilizzo dei droni nelle infrastrutture

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 set - Promuovere la collaborazione strategica nell'impiego di droni per il monitoraggio delle infrastrutture ferroviarie e stradali in Italia: questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato dal Gruppo FS Italiane e dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac). Si tratta di un accordo, valido tre anni, firmato dal Chief Security Officer del Gruppo FS, Salvatore Iannicelli, e dal vicedirettore Generale di Enac, Fabio Nicolai. L'intesa apre la strada a una collaborazione strutturata e innovativa per rendere piu' sicure le reti di trasporto, prevenire i rischi e garantire la continuita' del servizio in ogni condizione. Il protocollo punta a sfruttare il potenziale dei voli anche in modalita' Bvlos (Beyond Visual Line of Sight) per sorvolare tratti di rete altrimenti difficili da monitorare, scansionare aree a rischio e raccogliere dati in tempo reale. Saranno sviluppati progetti di ricerca, sperimentati servizi ed applicazioni connesse all'uso di droni, programmati corsi di formazione, pianificate le attivita' di volo e definite procedure di sicurezza e certificazione per un utilizzo dei droni sempre piu' integrato nelle operazioni quotidiane.

L'attuazione dell'intesa sara' garantita attraverso specifici accordi di progetto, che definiranno responsabilita', risorse economiche e umane, modalita' operative e tempi di realizzazione. A supporto di tale processo, sara' istituito un tavolo tecnico - composto da rappresentanti delle societa' operative del Gruppo (Rete Ferroviaria Italiana, Trenitalia, Anas, FS Security, FS Logistix, Busitalia, Ferrovie del Sud Est, Ferservizi e FS Sistemi Urbani) - con il compito di coordinare le iniziative, condividere le competenze e individuare i principali scenari d'uso.

