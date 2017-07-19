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            Fs: a Terminali Italia (Fs Logistix) il nuovo terminal intermodale di Orte -2-

            96mila mq di piazzali e 3 binari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 lug - 'L'ingresso del Terminal Intermodale di Orte nel network di Terminali Italia - commenta l'Ad di Fs Logistix Sabrina De Filippis - si inserisce nella visione sistemica a completamento delle infrastrutture strategiche del Lazio e rappresenta un'opportunita' concreta per rafforzare la nostra presenza nel Centro Italia e accompagnare le imprese nella transizione verso modelli logistici piu' sostenibili, intermodali e integrati'. Il Terminal dispone di circa 96mila mq di piazzali, tre binari dedicati alle operazioni intermodali, gru semoventi, locomotori di manovra e attrezzature specializzate per la gestione delle unita' di trasporto intermodale.

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