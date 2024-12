Frodi creditizie: Crif, +0,6% a 17.200 casi in Italia in I sem, -5,7% importo medio -2

Piu' casi in Lombardia, Sicilia, Campania e Lazio (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 dic - Crif ha analizzato anche la tipologia di beni finanziati attraverso pratiche fraudolente con gli elettrodomestici che continuano a essere la categoria piu' diffusa, rappresentando il 36,5% delle frodi (+5,3%). Al secondo posto la categoria consumi (beni generici, abbigliamento e lusso) che arriva al 18,4% del totale. Seguono l'acquisto di auto e moto al 13,4% (-18,7%) e i beni elettronici, informatici e telefonia, con il 7,7%. Non mancano anche frodi relative all'arredamento (7,0%), alle spese per immobili e ristrutturazioni (6,0%), e per la salute (4,4%). La fascia di eta' con il maggior aumento percentuale di vittime delle frodi e' quella degli ultrasessantenni (+13,6%). Al contrario, si osserva un calo tra gli under 30 (-9,3%), che restano pero' una delle fasce piu' colpite, coinvolti in oltre un caso di frode su cinque.

I 41-50 anni sono la fascia piu' colpita dal fenomeno fraudolento, con il 22,7% delle vittime, mentre i 31-40 anni arrivano al 20,6% del totale. A livello geografico, una maggiore incidenza di frodi si riscontra in Lombardia, Sicilia, Campania e Lazio, seguite da Puglia e Piemonte. Il maggior incremento rispetto allo scorso anno si registra in Emilia-Romagna (+14,9%). La Sicilia registra un incremento del +13,7%; crescono anche le frodi nelle Marche (+11,5%) e in Campania (+9,2%), mentre calano in Puglia (-15,5%) e Veneto (-14,4%). I tempi di scoperta delle frodi continuano a essere caratterizzati principalmente da due macrocategorie: da un lato, circa la meta' dei casi viene identificata entro i primi 12 mesi, anche se questa percentuale e' in calo del -14,4%; dall'altro, si registrano sempre piu' frequentemente frodi scoperte a distanza di tre, quattro o anche cinque anni, una categoria che ora rappresenta il 18,1% del totale.

