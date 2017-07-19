Friuli-Venezia Giulia: Istat, popolazione in lieve con 193.284 residenti (-0,1%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente in Friuli-Venezia Giulia, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 193.284 residenti, in lieve calo rispetto al 2023 (-1.332 individui; -0,1%).

Sono i dati forniti da Istat. Quasi il 70% della popolazione vive nelle province di Udine e Pordenone. Gli stranieri censiti sono 121.887 (+1.743 rispetto al 2023), il 10,2% della popolazione regionale. Provengono da 154 Paesi, prevalentemente da Romania (20,5%), Albania (7,7%) e Bangladesh (6,9%). La diminuzione rispetto al 2023 e' frutto dei valori negativi del saldo naturale e dell'aggiustamento statistico, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l'estero e di quello interno.

com-Dca.

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