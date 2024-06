Friulia: utile 2023 record a 121mln, erogati 51mln a pmi su territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - Ok dall'assemblea degli azionisti di Friulia al bilancio relativo al 2023 che ha visto un utile di gestione record a 121,4 milioni di euro. Nell'arco dei 12 mesi, Friulia ha erogato complessivamente 51 milioni di euro (+37,8% rispetto al 2022), perfezionando 17 operazioni a favore di pmi del tessuto imprenditoriale regionale. Il valore complessivo degli interventi e' arrivato a 212 milioni di euro (+5,5%), per un totale di 88 aziende partecipate (80% pmi) che realizzano un fatturato aggregato pari a circa 3,3 miliardi di euro impiegando oltre 10.400 dipendenti in Friuli Venezia Giulia. Il trasferimento di Autovie Venete a Regione Friuli Venezia Giulia, poi confluita nel nuovo concessionario Alto Adriatico, avvenuto ad inizio 2023, ha consentito di mantenere in un contesto locale la gestione dell'autostrada nel territorio. Dall'operazione Friulia ha registrato un profitto di 117,9 milioni di euro. I minibond Friulia hanno raggiunto un valore totale di 8,5 milioni, in aumento del 46,5% rispetto al 2022.

