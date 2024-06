Friulia: utile 2023 record a 121mln, erogati 51mln a pmi su territorio -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 giu - Nell'ambito del consolidamento dell'azionariato delle societa' attive nel Trasporto Pubblico Locale del Friuli Venezia Giulia, Friulia nel 2023 ha acquistato da Fnm il veicolo Ntt Srl che deteneva 4 azioni di Atap. Come specifica la societa' in una nota, nell'ottobre 2023 Ntt era gia' stata fusa per incorporazione in Friulia, creando cosi' le premesse per un maggior legame tra Atap e Friulia. Grazie all'apporto del Socio Regione Friuli Venezia Giulia, e' stato poi sostenuto Interporto di Trieste S.p.A. nel processo di crescita, sottoscrivendo un aumento di capitale promosso dalla societa' partecipata al fine di potenziare l'infrastruttura logistica gestita in Freeste (Bagnoli della Rosandra). Lo scenario di instabilita' a livello nazionale e internazionale "non ci ha impedito di continuare un percorso virtuoso che segue due linee guida principali: l'impegno verso promettenti realta' regionali e la crescita verso l'internazionalizzazione" commenta la presidente di Friulia, Federica Seganti. "Intendiamo consolidare e migliorare questi risultati anche in futuro, sapendo di poter contare sul valido ed essenziale supporto della Regione'.

