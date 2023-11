Friuli Venezia-Giulia: agricoltura, bando Pac da 30 mln per le aziende

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 18 nov - Al via la programmazione della Pac 2023-2027 all'interno della nuova struttura dei fondi Ue per il Friuli-Venezia Giulia con un bando da 30 milioni. La novita' e' che l'iter, dalla domanda alla fase dell'erogazione degli aiuti, sara' completamente seguito dall'Opr Fvg, il nuovo Organismo pagatore della Regione.

Il bando e' finalizzato a potenziare la competitivita' sui mercati delle aziende agricole e a incrementare la redditivita' delle stesse puntando al miglioramento delle performance climatico-ambientali. Il sostegno e' erogato in forma di aiuto in conto capitale: 30% per l'insediamento di giovani agricoltori, 30% a beneficiari diversi da giovani agricoltori che si insediano e la cui attivita' prevalente ricade nelle zone svantaggiate e 40% ai restanti beneficiari.

