Friuli Venezia Giulia: Rosolen, intesa Regione-Bcc per anticipo cassa in deroga

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 mar - Un accordo tra Regione e Federazione regionale delle Banche di credito cooperativo (Bcc) per anticipare la cassa integrazione in deroga, i Fis (fondi di integrazione salariale) Cigo e Cigd (cassa integrazione guadagni ordinari e in deroga) e dare liquidita' in tempi rapidi ai lavoratori in questa fase emergenziale. E' quanto sta mettendo a punto l'assessore al Lavoro del Friuli Venezia Giulia, Alessia Rosolen, con il presidente della Federazione Bcc, Luca Occhialini, ampliando un protocollo nato nel 2009, concertato con le parti sociali e circoscritto, allo stato, alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Dca

