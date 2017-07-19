Friuli Venezia Giulia: Ciriani, oltre 9 milioni per effetti alluvioni

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 ott - 'Il Consiglio dei ministri di oggi ha stanziato altri 9,270 milioni per far fronte agli effetti degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 in Friuli Venezia Giulia. I fondi serviranno per supportare i cittadini maggiormente colpiti e per ripristinare al meglio servizi pubblici e infrastrutture soprattutto nei comuni del pordenonese e della zona costiera flagellati da quella alluvione". Lo dichiara Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento.

