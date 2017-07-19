Francia: Villeroy de Galhau, partiti trovino compromessi, stop al caos politico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 ott - Il governatore della Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, ha affermato di "averne abbastanza del caos politico" in Francia e ha invitato i partiti politici a trovare "compromessi" per liberare il Paese dall'instabilita' che lo ha scosso negli ultimi mesi. "Sono come tutti i francesi, amo il nostro Paese e sono davvero stufo di questo caos politico", ha dichiarato il governatore alla radio RTL. "E' ora di scendere a compromessi - non e' una parola offensiva - e di formare coalizioni", ha aggiunto.

