Francia: verso maggio nero per trasporti, Cgt indice sciopero da lunedi' 5

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - Verso un inizio di maggio nero per i trasporti ferroviari francesi. Il sindacato Cgt, prima organizzazione della azienda pubblica Sncf, ha annunciato uno sciopero a partire dal 5 maggio prossimo invitando i controllori e i macchinisti ad aderire all'iniziativa in virtu' delle richieste salariali presentate dai lavoratori. Il terzo sindacato del gruppo, Sud-Rail, ha gia' indetto uno sciopero dei controllori per il 9, 10 e 11 maggio - quindi in coincidenza del lungo ponte per la festivita' nazionale dell'8 maggio - mentre i macchinisti aderenti si fermeranno il 7.

Sul tavolo dei sindacati la richiesta di un aumento dei bonus e della revisione delle piattaforme di organizzazione del lavoro motivo di "grandi disagi" per i dipendenti.

