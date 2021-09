Francia: Veran (ministro), contraccezione gratuita per le donne fino ai 25 anni

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 set - In Francia la contraccezione sara' gratuita per le donne fino a 25 anni e non piu' riservata alle giovanissime: lo ha annunciato il ministro della Salute, Olivier Ve'ran. 'Ho osservato in collaborazione con le autorita' scientifiche, un calo della contraccezione in un certo numero di giovani donne, e il primo motivo e' una rinuncia per motivi finanziari - ha chiarito Ve'ran -. Ci sara' il supporto per la contraccezione ormonale, la valutazione biologica che puo' accompagnarla, la consultazione della prescrizione e tutte le cure relative a questa contraccezione fino a 25 anni. Questo ampliamento dell'accesso gratuito rappresenta 'uno sforzo di 21 milioni' all'anno, dal primo gennaio 2022. L'asticella e' stata fissata a 25 anni perche' 'e' un'eta' che corrisponde, in termini economici, sociali e di reddito' a 'piu' autonomia', ha aggiunto il ministro. Ed 'e' anche l'eta' in cui si lascera' definitivamente l'assicurazione sanitaria complementare della propria abitazione'. La contraccezione gratuita era gia' stata concessa dal 2013 a giovanissime tra 15 e 18 anni, il cui tasso di aborto (interruzione volontaria della gravidanza) da allora e' sceso in modo significativo, passando da 9,5 a 6 per 1.000. Da agosto 2020 e' stato esteso agli under 15 perche', come ha spiegato il Governo a fine 2019, 'ogni anno in Francia sono incinte quasi 1.000 ragazze dai 12 ai 14 anni' e 'tra queste gravidanze, 770 finiscono con l'aborto'.

