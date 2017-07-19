Francia: sventato attentato contro filiale Bank of America, indaga l'antiterrorismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 28 mar - Nella notte tra venerdi' e sabato e' stato sventato un attentato a una filiale di Bank of America a Parigi, nell'ottavo arrondissement. Come riferiscono i media francesi, un uomo e' stato arrestato dagli agenti della Bac (brigade anti-criminalite', reparto specializzato della Polizia nazionale francese focalizzato sulla lotta alla criminalita' urbana) mentre cercava di attivare un ordigno esplosivo.

L'indagine e' stata affidata alla sezione antiterrorismo della Polizia giudiziaria di Parigi, ma al momento non sono emersi dettagli su possibili collegamenti internazionali.

L'ordigno rudimentale, costituito da un bidone trasparente da cinque litri contenente un liquido ancora non identificato e da una carica composta da un petardo con circa 650 grammi di polvere esplosiva, e' stato portato al laboratorio centrale della prefettura di polizia di Parigi per essere analizzato.

Sul luogo era presente un complice, che pero' e' riuscito a fuggire. L'uomo arrestato ha dichiarato di essere stato contattato tramite Snapchat e di aver ricevuto 600 euro per svolgere l'incarico.

Ars

(RADIOCOR) 28-03-26 14:47:05 (0349) 5 NNNN