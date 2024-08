Francia: stima raccolta grano 2024 a 25,17 mln tonnellate, piu' bassa da 1983

Secondo Argus Media (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - Il raccolto di grano nel 2024 in Francia, principale produttore ed esportatore di cereali in Europa, dovrebbe ammontare a 25,17 milioni di tonnellate, secondo quanto riportato da Argus Media. Si tratta della 'produzione piu' bassa dal 1983', quando il Paese produsse 24,4 milioni di tonnellate di grano, ha dichiarato Maxence Devillers, analista di mercato di Argus Media, durante una conferenza stampa a Parigi. Eppure, questo risultato 'catastrofico' non dovrebbe pesare su un mercato mondiale del cereale panificabile che 'rimane equilibrato'.

L'impatto di questo raccolto sara' pesante per i produttori di cereali, che 'soffriranno sia per il calo storico della produzione sia per i prezzi non remunerativi', trascinati al ribasso dal mercato globale dove l'abbondanza di grano sta pesando sui prezzi, ha spiegato Devillers. Il cattivo raccolto pesera' sull'attivita' di esportazione: Argus Media France stima che le esportazioni dalla Francia verso i Paesi extra-Ue scenderanno del 60% a 4,1 milioni di tonnellate, il livello piu' basso dal 2001-2002, con una perdita pari a "1,4 miliardi di euro". Argus Media rileva un calo dei volumi disponibili per l'esportazione nell'Ue, stimato a -11 milioni di tonnellate, a causa della scarsa produzione in Francia e Germania, in parte compensata dagli ottimi raccolti in Romania e Bulgaria.

