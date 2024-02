Francia: sindacato accetta mediazione governo, rientra protesta agricoltori

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 6 feb - Sono sostanzialmente rientrate in Francia le proteste degli agricoltori. La Fnsea, l'organizzazione piu' rappresentativa delle imprese agricole, ha giudicato positiva la risposta ottenuta dal governo. La prevista riduzione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo e' stata sospesa e sono stati varati aiuti straordinari per circa 400 milioni di euro a favore degli allevamenti, del comparto vitivinicolo e dell'agricoltura biologica. Un altro pacchetto di interventi pubblici, in particolare a favore dell'insediamento dei giovani agricoltori, dovrebbe essere annunciato al Salone internazionale dell'agricoltura in programma a Parigi a fine febbraio.

