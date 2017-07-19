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            Francia: sale a 51,5 da 49,8 indice Pmi manifatturiero agosto

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ago - Nel mese di agosto, l'indice Pmi manifatturiero della Francia e' salito ai massimi da quattro mesi, attestandosi a 51,5 da 49,8 di luglio. In calo, invece, l'indice Pmi servizi, passato da 49,6 di luglio a 48,4 di agosto, minimo degli ultimi 2 mesi.

            Anche l'indice Pmi composito ha segnato un calo ad agosto: a 48,8 da 49,4 di luglio.

            Da ricordare che una lettura sopra 50 indica una espansione dell'attivita' economica, mentre se il dato e' sotto 50 evidenzia una contrazione.

            com-Fla-

            (RADIOCOR) 21-08-26 09:18:27 (0210) 5 NNNN

              


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