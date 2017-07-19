Francia: sale a 51,5 da 49,8 indice Pmi manifatturiero agosto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 ago - 'Sebbene quest'estate le temperature in Europa si siano decisamente alzate, l'economia francese appare appena tiepida. Il rapporto preliminare Pmi ha evidenziato un altro mese di condizioni economiche deboli; alcune imprese, soprattutto nel settore dei servizi, hanno indicato il caldo estremo come causa del calo dell'attivita' e della domanda. Si e' tuttavia registrata una ripresa nel settore manifatturiero, dove la produzione e' aumentata per la prima volta dopo il rialzo di aprile - trainata allora dall'accumulo di scorte - segnalando una possibile maggiore stabilita' per l'industria, mentre l'inflazione nel comparto della produzione di beni prosegue la sua discesa', ha commentato Joe Hayes, Senior Principal Economist di S&P GlobalMarket Intelligence. 'Ciononostante, l'inflazione nel settore dei servizi e' lievemente aumentata per la prima volta da maggio, poiche' le nuove pressioni sui prezzi globali del petrolio si sono tradotte in costi del carburante piu' elevati. La determinazione delle imprese nel trasferire i maggiori costi a valle potrebbe avere ripercussioni sulle prospettive dell'inflazione', ha aggiunto.

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(RADIOCOR) 21-08-26 09:22:32 (0222) 5 NNNN