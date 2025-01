Francia: sale a 49,3 indice Pmi servizi dicembre, composito a 47,5 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 gen - 'Sebbene il settore dei servizi in Francia abbia continuato a contrarsi leggermente, secondo l'indice Pmi per i servizi, si e' trattato di un passo nella giusta direzione, in quanto l'indice e' migliorato rispetto al mese precedente. Detto questo, a parte il periodo attorno ai Giochi olimpici, il settore dei servizi ha sostenuto a malapena la crescita complessiva quest'anno. Le aziende intervistate hanno citato la minore domanda dei clienti, l'incertezza politica e le difficolta' nell'ottenere credito come fattori che hanno contribuito al calo dell'attivita' di dicembre', ha spiegato Tariq Kamal Chaudhry, economista di Hamburg Commercial Bank.

'Nonostante la debole domanda di servizi in Francia, i prezzi input stanno aumentando, sebbene l'inflazione resti ben al di sotto della media storica. Di positivo, rispetto al mese precedente c'e' che le pressioni sui costi si sono leggermente allentate. Tuttavia, il potere di determinazione dei prezzi dei fornitori di servizi sta soffrendo di piu' a causa dell'attuale debolezza della domanda', ha aggiunto, rilevando che 'quest'anno, i prezzi dei servizi non sono aumentati piu' rapidamente dei prezzi input'.

'Il 2025 potrebbe portare un po' piu' di dinamismo.

Tuttavia, i fornitori di servizi francesi non sono cosi' ottimisti nel medio termine. Gli ordini in entrata stanno calando e la situazione degli ordini sta soffrendo in particolare all'estero. Per quanto riguarda le loro prospettive, le aziende che hanno partecipato al sondaggio citano l'incertezza politica come una delle ragioni principali di cautela, il che e' comprensibile data la situazione politica e finanziaria poco chiara a Parigi. A riflesso di questo sentimento, ci sono stati licenziamenti a dicembre. Si prevede che la produzione futura crescera' nei prossimi dodici mesi, ma non al ritmo che le aziende si aspettano, con l'indice di attivita' futura al di sotto della sua media storica', ha concluso l'economista.

