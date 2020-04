Francia: riscatti per 2,2 mld da assicurazione vita marzo, dato peggiore da 2011

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - L'assicurazione vita in Francia ha registrato a marzo uno dei dati peggiori di raccolta netta dal 2011, con un deflusso di 2,2 miliardi di euro. Lo ha reso noto la Ffa, la Federazione francese dell'assicurazione. E' la prima volta che i riscatti prevalgono sulle sottoscrizioni dal dicembre 2018, quando era stato registrato un saldo di raccolta in rosso per 700 milioni ed e' dal secondo semestre del 2011 che non si vedono, a livello mensile, movimenti di uscita dalle polizze vita di questa ampiezza.

