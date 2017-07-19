Francia: pronta a rilasciare scorte strategiche cherosene se 'problemi volume'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - La Francia al momento non sta riscontrando alcuna 'difficolta'' nell'approvvigionamento di cherosene per le compagnie aeree, ma potrebbe utilizzare parte delle sue riserve strategiche in caso di 'problemi di volume', Lo ha assicurato Maud Bregeon, portavoce del governo e Ministro delegato per l'Energia, ai telespettatori di Bfmtv. Interrogata sul cherosene, ha affermato che c'e' 'maggiore tensione' anche se 'al momento non ci sono difficolta''. 'Vorrei ricordare a tutti che la Francia dispone di riserve strategiche, pari a circa cento giorni di carburante disponibile, che potremmo utilizzare in caso di problemi di volume', ha aggiunto.

'Inoltre, queste riserve strategiche sono destinate principalmente a far fronte a problemi di volume, non di prezzo', ha precisato Maud Bregeon.

red-Dca.

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