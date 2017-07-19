Francia: Pmi servizi cala a 48,3 punti a marzo, manifatturiero sale a 50,2

Indice composto ai minimi da 5 mesi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - L'attivita' economica del settore privato in Francia subisce una battuta d'arresto a marzo: l'indice Pmi di S&P Global, realizzato presso i responsabili acquisti delle aziende, segna a livello composto una flessione a 48,3 punti dai 49,9 punti di febbraio e tocca il livello piu' basso da ottobre. In particolare e' l'andamento del terziario a pesare: l'indice relativo all'attivita' dei servizi segna 48,3 punti dai 49,6 di febbraio, ai minimi da 5 mesi, mentre l'indice relativo al manifatturiero sale in misura minima a 50,2 punti dai 50,1 precedenti e segna il miglior risultato da due mesi. L'indice relativo alla produzione manifatturiera tuttavia cala a 48,5 punti da 51,6 punti.

fon

(RADIOCOR) 24-03-26 09:22:21 (0232) 5 NNNN