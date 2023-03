Francia: Macron, riforma pensioni necessaria, dovra' entrare in vigore entro fine anno -2

Fazioni e faziosi inaccettabili (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 mar - 'Se la riforma entrera' in vigore entro fine anno 1,8 milioni di pensionati inizieranno a ricevere un aumento in media di 600 euro', ha spiegato ancora Macron alle emittenti tv. Ha poi puntato l'indice sul progetto delle opposizioni e di tutti coloro che si oppongono alla riforma, spiegando che il problema e' il deficit. 'Che cosa e' il deficit?', si e' inoltre chiesto il presidente francese. 'Una formula magica: di fatto vuol dire che scegliete di far pagare ai vostri figli, perche' oggi non decidete con chiarezza e coraggio'.

Quanto alle manifestazioni, Macron ha definito inaccetabili sia le fazioni, sia i faziosi, denunciando soprattutto i manifestanti che usano la violenza. 'Gli Usa hanno vissuto quello che hanno vissuto a Capitol Hill, il Brasile ha vissuto quello che ha vissuto. Allora vi dico molto chiaramente che non si possono accettare fazioni e fazioni.

Non tollereremo alcuna insurrezione'.

