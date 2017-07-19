Francia: Macron, partiti trovino accordo su budget, all'Eliseo fino a fine mandato
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato le forze politiche del suo paese a trovare dei punti di incontro sul budget proposto dal primo ministro Francois Bayrou e ha indicato di avere ogni intenzione di rimanere all'Eliseo fino alla scadenza naturale del suo mandato nonostante la nuova crisi politica.
Lo ha detto rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Tolone.
Cop
