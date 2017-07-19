Dati
            Notizie Radiocor

            Francia: Macron, partiti trovino accordo su budget, all'Eliseo fino a fine mandato

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 29 ago - Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato le forze politiche del suo paese a trovare dei punti di incontro sul budget proposto dal primo ministro Francois Bayrou e ha indicato di avere ogni intenzione di rimanere all'Eliseo fino alla scadenza naturale del suo mandato nonostante la nuova crisi politica.

            Lo ha detto rispondendo a una domanda durante la conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz a Tolone.

            Cop

            (RADIOCOR) 29-08-25 16:50:43 (0483) 5 NNNN

              


