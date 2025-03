Francia: Macron parlera' alla Nazione alle 20 su situazione internazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 mar -Il presidente francese Emmanuel Macron si rivolgera' alla Nazione alle 20 per un discorso sull'Ucraina e sulla situazione internazionale. Lo ha annunciato il presidente su X: "Miei cari compatrioti, in questo momento di grande incertezza, in cui il mondo si trova ad affrontare le sue sfide piu' grandi, mi rivolgero' a voi questa sera alle 20" ha scritto. Ieri il capo dello Stato ha accolto con favore la volonta' del presidente ucraino Volodymyr Zelensky "di riprendere il dialogo con gli Stati Uniti" e ha ribadito "la determinazione della Francia a lavorare con tutte le parti interessate per attuare una pace solida e duratura in Ucraina". Dopo che Donald Trump ha annunciato nella notte di aver ricevuto una lettera da Volodymyr Zelensky, stamattina la portavoce del governo Sophie Primas ha accolto con favore "la ripresa del dialogo".

red-Ale

(RADIOCOR) 05-03-25 09:06:16 (0197) 5 NNNN