Francia: Macron, governo stanziera' altri 100 mln per ricercatori stranieri

L'annuncio segue quello del pacchetto Ue di 500 milioni (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che il governo investira' 100 milioni di euro 'aggiuntivi' per attirare in Francia ricercatori stranieri, in particolare americani, 'che sono minacciati' in un momento in cui gli Stati Uniti di Donald Trump stanno tagliando i fondi e i visti per la scienza. Parlando a una conferenza all'universita' parigina Sorbona, il presidente francese ha attaccato la politica in materia di ricerca del suo omologo statunitense, invitando i ricercatori a vedere l'Europa come 'un rifugio'. L'obiettivo e' 'consentire ai ricercatori di tutto il mondo che credono in una scienza libera, aperta a tutti, di entrare in Europa e di poter lavorare, ricercare e insegnare qui in piena liberta' per se' e per le proprie famiglie'. I 100 milioni di euro di fondi pubblici aggiuntivi per 'cofinanziare le assunzioni negli istituti francesi' saranno finanziati da una riserva del programma di investimenti pubblici Francia 2030 che finora non era stata stanziata, ha precisato l'Eliseo.

'Cio' comportera' l'impegno del settore privato e di alcuni enti locali a sostenere questo cofinanziamento', ha aggiunto il presidente. Macron ha inoltre espresso il suo sostegno a 'proposte, anche legislative, volte a proteggere meglio i rifugiati scientifici'. Per il presidente francese, 'cio' che viene messo in discussione oggi, soprattutto in considerazione del ruolo cardine degli Stati Uniti nella scienza mondiale, sono le grandi piattaforme di ricerca che stanno strutturando il mondo, le banche dati essenziali in epidemiologia e climatologia, che rischiano di essere chiuse, rese inaccessibili e in alcuni casi persino irrimediabilmente perse per la scienza'. 'La Francia e l'Europa non possono permettere che questo accada', ha insistito. L'annuncio di Macron segue quello della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen che ha dichiarato che l'Unione europea proporra' un 'nuovo pacchetto di 500 milioni di euro' per il periodo 2025-2027 'per fare dell'Europa una calamita per i ricercatori'.

red-Mar

(RADIOCOR) 05-05-25 19:00:35 (0532) 5 NNNN