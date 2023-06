Francia: Macron chiede una "sobrieta'" ecologica ragionevole, non punitiva

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 giu - Il presidente francese Emmanuel Macron ha difeso un modello economico e sociale basato su "innovazione", "strategia industriale" ma anche "buon senso" e ha lanciato un appello perche' si raggiunga una "sobrieta'" ecologica "ragionevole", "trasparente" e "non punitiva". Parlando con la stampa durante una visita al salone aeronautico di Bourget, Macron ha spiegato che serve una "sobrieta' ben organizzata, non punitiva, compresa da tutti, condivisa da tutti, ragionevole, che evita cio' che e' inutile e che permette di ridurre le emissioni". "Quello che consiste nel dire che dobbiamo fermare tutto in un certo senso e dobbiamo rinunciare alla crescita, io questo non lo ritengo ragionevole - ha detto Macron -...Siamo gia' in deficit di conto corrente, come pretendete che finanziamo il nostro modello sociale se non creiamo piu' ricchezza?". Non bisogna chiedere, ha aggiunto Macron, di scegliere tra crescita e clima ma bisogna fare entrambe le cose.

