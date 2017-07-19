Francia: Macron chiede a partiti di governo di lavorare coi socialisti

Ma il Ps ha giu' detto che non votera' la fiducia a Bayrou (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 02 set - Il presidente francese Emmanuel Macron ha riunito i leader della coalizione di governo per esortarli a 'lavorare con i socialisti', a sei giorni dal voto di fiducia in Parlamento. Nel dettaglio, il capo dello Stato ha riunito in un pranzo all'Eliseo il premier Bayrou, l'ex premier Gabriel Attal (Renaissance), Edouard Philippe (Horizons) e Bruno Retailleau (Les Republicains) per invitarli a collaborare con tutti i partiti (ad eccezione de La France insoumise di Jean-Luc Melenchon e del Rassemblement National di Marine Le Pen) 'per ampliare' la base in vista del voto di fiducia dell'8 settembre. E "se necessario, anche dopo', spiega una fonte governativa all'agenzia di stampa Afp. I socialisti ritornano cosi' al centro della scena, anche se hanno ribadito piu' volte che non voteranno la fiducia e, come tutta la classe politica, stanno gia' guardando al dopo-Bayrou. Il segretario del partito Olivier Faure ha infatti ribadito di volere 'un primo ministro di sinistra, con un progetto di sinistra da sottoporre al Parlamento', perche' 'uno scioglimento non cambiera' nulla agli equilibri'.

Nel frattempo, Bayrou ha ripreso gli incontri con i partiti politici nel tentativo di ottenere la fiducia lunedi'.

