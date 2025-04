Francia: Macron ai ricercatori Usa, "scegliete il nostro Paese per lavorare"

Settore minacciato da tagli a fondi di amministrazione Trump (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 apr - Il presidente francese Emmanul Macron ha invitato i ricercatori "di tutto il mondo" a 'scegliere la Francia' e l'Europa, nel tentativo di attrarre i professionisti americani minacciati dalle politiche e dai tagli ai fondi per il settore di Donald Trump. "Qui in Francia la ricerca e' una priorita', l'innovazione una cultura, la scienza un orizzonte senza limiti', ha scritto il capo dell'Eliseo su X. Il 5 maggio, secondo il suo entourage, si dovrebbe riunire proprio in Francia 'la grande comunita' della ricerca', per un incontro su cui mancano ancora i dettagli. Parallelamente il governo del Paese ha presentato l'iniziativa 'Choose France for Science', che, secondo una nota, e' 'un primo passo per prepararsi ad accogliere i ricercatori internazionali'.

Da quando Donald Trump e' tornato alla Casa Bianca a gennaio, i ricercatori e le universita' sono nel mirino del governo, mentre la liberta' accademica e la ricerca sono messe in discussione e i finanziamenti tagliati. Di conseguenza, sempre piu' ricercatori e aspiranti tali stanno pensando di lasciare il Paese. A marzo, il ministro dell'Istruzione superiore e della ricerca, Philippe Baptiste, aveva gia' chiesto alle universita' di studiare il modo di accoglierli.

red-Cog

(RADIOCOR) 18-04-25 18:20:08 (0315) 5 NNNN