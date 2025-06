Francia: Lombard, non e' buon momento per introdurre capitalizzazione obbligatoria -2

Occorre ridurre il numero dei dipendenti pubblici (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 giu - Edouard Philippe, candidato alle prossime elezioni presidenziali, mercoledi' scorso aveva proposto che il 15% delle pensioni sia messo a capitalizzazione, tenendo conto che la societa' sta invecchiando e che occorre far fronte anche alla denatalita'. Dal canto suo Eric Lombard ha ribadito la volonta' governativa di controllare la spesa pubblica nell'ambito del budget per il 2026, che necessitera' di circa 40 miliardi di euro di sforzi per far fronte alla spesa pubblica, sempre che non siano adottate misure per ridurre la spesa stessa. 'Non aumenteremo le imposte nel loro insieme e stiamo stabilizzando la spesa pubblica, il che non significa che faremo austerita'', ha dichiarato.

Per quanto riguarda la possibilita' di un "anno bianco", ossia di un congelamento del budget, il ministro ha spiegato che il perimetro di applicazione necessiterebbe di decisioni politiche da adottare caso per caso. 'Si e' obbligati a distinguere tra i settori. Se dobbiamo avere fondi per la difesa, occorrera' che altri ministeri contribuiscano. Al tempo stesso, in ambito sociale, ci sono prestazioni che probabilmente potremo stabilizzare, mentre altre che andranno a vantaggio solamente delle persone piu' modeste, anche se l'inflazione quest'anno e' molto bassa'. Il ministro ha inoltre dichiarato che 'occorre ridurre il numero di dipendenti pubblici, anche se il numero dei tagli non e' ancora stato fissato'.

In un'intervista al 'Journal du dimanche', anche il ministro dei Conti Pubblici, Ame'lie de Montchalin, ha affermato che il governo vuol rivedere la tendenza degli ultimi anni di aumento dei dipendenti pubblici.

