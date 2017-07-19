Dati
            Notizie Radiocor

            Francia: Lecornu, unica missione del governo e' superare crisi politica

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 ott - Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu, ha ringraziato i suoi nuovi ministri, riuniti a Matignon, per aver accettato di entrare a far parte del governo in un momento 'difficile' e ha ribadito che 'l'unico obiettivo e la sola missione, ovviamente, sono superare e oltrepassare questa crisi politica' che 'sconvolge una parte dei nostri concittadini' e 'una parte del mondo'. Lecornu ha poi esortato i ministri alla 'sobrieta'', all''umilta'' e a 'mettere da parte gli ego'.

            red-Mar

            red-Mar

              


