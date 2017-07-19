Francia: Lecornu chiede a deputati ok a aumento bilancio difesa nel 2026 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 dic - 'Dobbiamo dare alle forze armate francesi i mezzi per assumere il loro ruolo di grande potenza, garantire la nostra sicurezza e difendere i nostri interessi in tutto il mondo', ha spiegato il primo ministro. Nel tentativo di ottenere una maggioranza sul bilancio dello Stato, Lecornu ha proposto di organizzare in Parlamento diversi dibattiti, seguiti da una votazione, su cinque temi, tra cui quello della difesa, nella speranza di raggiungere un consenso che possa portare a un voto positivo su questo testo, che prevede un aumento dei crediti alle forze armate di 6,7 miliardi di euro.

'L'instabilita' politica ci sconvolge in quest'aula, ma non deve distoglierci dalla realta' del mondo', ha affermato riferendosi alle 'minacce' esterne dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel 2022. Lecornu ha inoltre sottolineato il 'ricorso a strategie ibride da parte delle potenze avversarie (che) si stanno accelerando e minacciano di indebolire in modo duraturo l'Europa'. Tali minacce comportano il 'rischio (per ogni paese) di essere sconfitto senza nemmeno essere stato invaso'.

Nel suo intervento, il capo del governo ha anche fatto riferimento all' 'incertezza che caratterizza le relazioni transatlantiche', mentre gli Stati Uniti sembrano pronti ad abbandonare l'Ucraina e a voltare le spalle all'Europa. Il bilancio della difesa e' 'un argomento che puo' unirci', ha sottolineato, elencando le 'sfide' e gli stanziamenti previsti per il 2026 per le forze armate: 'mezzo miliardo di euro di ordini di munizioni supplementari', il lancio di una 'filiera industriale per la produzione di droni per 150 milioni di euro' e l'acquisto di radar e disturbatori contro i missili a lungo raggio 'ma anche contro i droni'.

