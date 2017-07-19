Francia: la sinistra radicale di Melenchon presentera' mozione censura per Lecornu

Lo ha scritto su X Panot, presidente di France insoumise (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 gen - La France insoumise - il partito di sinistra radicale guidato da Jean-Luc Melenchon - intende presentare una mozione di censura per il governo di Sebastien Lecornu, in risposta al ricordo da parte del primo ministro dell'articolo 49.3 della Costituzione per far approvare senza voto il bilancio 2026.

Lo ha confermato in un post su X la presidente di Lfi Mathilde Panot. 'Se'bastien Lecornu impone quindi il 49.3 per far passare con la forza il suo bilancio infelice - ha scritto - Il colmo del ridicolo per i socialisti che si vantavano dell'abbandono di questo 49.3. Contro questo bilancio e per la dignita' del Parlamento, presenteremo una mozione di censura contro il governo'. Lecornu ha deciso di ricorrere a questo strumento costituzionale che gli consente di evitare il voto dell'Assemblea sul bilancio, a condizione di resistere alle mozioni di censura che presenteranno le opposizioni. Per farlo, conta sull'astensione dei socialisti.

