Francia: Insee stima inflazione +2,2% annuo ad aprile per prezzi energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 apr - In Francia ad aprile i prezzi al consumo sono aumentati del 2,2% su base annua, in accelerazione rispetto all'incremento dell'1,7% a marzo. Lo ha comunicato l'Istituto nazionale di Statistica francese Insee diffondendo una stima preliminare. Il rialzo,, spiega l'Insee, e' legato ai prezzi delle'energia sono balzati del 14,2% su base annua ad aprile, dopo un aumento del 7,4% a marzo, a causa dell'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi nel contesto della guerra in corso in Medio Oriente. Su base mensile l'aumento e' nell'ordine dell 1 per cento.

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(RADIOCOR) 30-04-26 08:56:49 (0208) 5 NNNN