Francia: Insee, fiducia consumatori sale a 84 punti a giugno

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 giu - A giugno la fiducia delle famiglie francesi ha registrato una ripresa: l'indicatore sintetico e' salito di due punti, attestandosi a 84. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di statistica (Insee), secondo il quale le famiglie hanno mostrato maggiore fiducia riguardo alla propria situazione finanziaria futura, sebbene siano tornate a crescere le preoccupazioni per le prospettive della disoccupazione.

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(RADIOCOR) 25-06-26 08:54:12 (0158) 5 NNNN