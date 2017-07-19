Francia: Insee, cresce ad ottobre a 97 indice fiducia imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 ott - Il clima imprenditoriale e quello occupazionale "si sono schiariti leggermente" in Francia a ottobre, con gli indicatori che li misurano in aumento rispettivamente di 1 e 3 punti, ha annunciato l'Insee, l'Ufficio nazionale di statistica.

L'indicatore del clima imprenditoriale ha guadagnato un punto, dopo cinque mesi di stabilita', a 97, e l'indicatore del clima occupazionale ha guadagnato tre punti a 96, tornando al livello di luglio. Tuttavia, entrambi gli indicatori sono rimasti al di sotto della loro media di lungo termine di 100 da luglio 2024.

