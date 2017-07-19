Francia: iniziata la votazione all'assemblea nazionale per la fiducia a Bayrou

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Sono iniziate le operazioni di voto all'Assemblea Nazionale per la fiducia al governo di Francois Bayrou. Le urne saranno chiuse alle 18,50 e l'esito della votazione dovrebbe essere reso noto pochi minuti dopo. I deputati dell'assemblea nazionale sono 577 e per ottenere la maggioranza servono 289 voti.

