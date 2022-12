Francia: il Garante della privacy multa Microsoft per 60 milioni di euro

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Il Cnil, il garante della privacy francese, ha sanzionato il colosso informatico americano Microsoft con una multa di 60 milioni di euro per non aver consentito di rifiutare semplicemente i "cookies" sul suo motore di ricerca Bing, secondo un comunicato diffuso oggi. Si tratta della sanzione piu' consistente pronunciata nel 2022 dall'Autorita', che aveva annunciato lo scorso anno una campagna di controlli contro i siti che non rispettavano le regole sui cookie e aveva gia' bloccato Google, Facebook e Amazon. La formazione ristretta della commissione ha, inoltre, ordinato a Microsoft di modificare le proprie pratiche sul sito "bing.com" entro tre mesi, pena il pagamento di una penale di 60.000 euro per giorno di ritardo.

