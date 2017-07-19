Francia: Dombrovskis, ci auguriamo sia in grado di rispettare impegni bilancio

Nel 2026 serviranno misure sostanziali di consolidamento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Lussemburgo, 09 ott - "Oggi ho avuto una prima riunione col ministro dell'Economia" francese "per discutere della situazione politica, dei possibili prossimi passi e anche del lavoro per la preparazione del bilancio. E' chiaro che per quanto riguarda il 2026 ci sara' bisogno di sostanziali misure di consolidamento per rimanere entro la crescita massima della spesa netta richiesta dal piano strutturale di bilancio. Quindi ho sottolineato al ministro Lescure l'importanza di questo programma a medio-lungo termine". Cosi' il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovksis, in conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo. "Come sapete, il processo di formazione del Governo e' ancora in corso, cosi' come quello di definizione del bilancio 2026. Forniremo quindi la nostra valutazione formale di conformita' nell'ambito del pacchetto autunnale del semestre europeo. Ci auguriamo che la Francia sia presto in grado di affrontare le urgenti esigenze politiche legate alla crescita sostenibile e alla sostenibilita' fiscale, in linea con gli obiettivi del quadro di governance economica dell'Ue", ha concluso Dombrovskis.

fil

(RADIOCOR) 09-10-25 19:26:56 (0683) 5 NNNN