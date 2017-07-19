Francia: deficit/Pil atteso al 5,3% nel 2026, nel testo iniziale era 4,7%
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 dic - Il deficit della Francia viene fissato al 5,3% del Pil per il 2026. E' quanto prevede il nuovo testo della legge di bilancio all'esame del Parlamento secondo i nuovi dati presentati dal ministro delegato ai conti pubblici David Amiel. Nel suo testo iniziale, il governo proponeva un deficit del 4,7% del Pil nel 2026 contro il 5,4% nel 2025, e ha sempre considerato la soglia del 5% come un obiettivo da non superare.
