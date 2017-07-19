Francia: deficit commerciale si allarga leggermente a 5,2 miliardi in ottobre

A settembre rivisto in miglioramento a 5,1 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 dic - Il deficit commerciale della Francia e' leggermente peggiorato in ottobre, attestandosi a 5,2 miliardi di euro. Lo rileva l'autorita' doganale transalpina. Il risultato e' stato determinato in particolare da un leggero calo delle esportazioni e del peggioramento del deficit dei prodotti manifatturieri. I dati di settembre sono stati rivisti al rialzo e il deficit si e' attestato infine a 5,1 miliardi, contro i 6,1 miliardi di euro secondo i dati inizialmente comunicati. Su dodici mesi, il deficit commerciale continua ad aumentare, attestandosi a 72,4 miliardi di euro.

red-fil

(RADIOCOR) 05-12-25 09:30:04 (0189) 5 NNNN