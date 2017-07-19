Francia: deficit commerciale cala a 6,5 mld a luglio grazie ad aumento export

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 05 set - Il deficit commerciale della Francia si e' ridotto a luglio, grazie a un aumento delle esportazioni piu' forte delle importazioni. Lo hanno annunciato le Dogane, nonostante i nuovi dazi statunitensi non fossero ancora entrati in vigore. Il deficit si e' attestato a 6,5 miliardi a luglio, in calo di 0,2 miliardi rispetto a giugno. Mentre le importazioni sono aumentate di 0,3 miliardi, raggiungendo i 57,7 miliardi, le esportazioni sono cresciute piu' rapidamente, di 0,5 miliardi, raggiungendo i 51,2 miliardi.

