Francia: debito pubblico supera 3.500 miliardi, sale al 117,5% del Pil
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 giu - Il debito pubblico della Francia ha superato per la prima volta la soglia dei 3.500 miliardi di euro. Secondo i dati diffusi dall'ufficio nazionale di statistica, nel primo trimestre del 2026 il debito e' salito a 3.536,1 miliardi di euro, pari al 117,5% del Pil, in aumento rispetto ai 3.460,5 miliardi di fine 2025, quando rappresentava il 115,7% del Pil.
L'incremento trimestrale e' stato pari a 75,6 miliardi di euro. Sebbene a fine 2025 il debito fosse diminuito rispetto al trimestre precedente, aveva comunque continuato a crescere rispetto alla fine del 2024, quando ammontava a 3.306,1 miliardi di euro, pari al 112,6% del Pil.
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(RADIOCOR) 25-06-26 14:45:08 (0458) 5 NNNN