Francia: debito pubblico sale al 117,4% del Pil a fine settembre
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - Il debito pubblico francese si attesta a 3.482,2 miliardi di euro alla fine del terzo trimestre, in aumento di 65,9 miliardi rispetto al precedente e pari al 117,4% del Pil. Lo comunica Insee. Al termine del secondo trimestre il rapporto con il Pil era di 115,7%.
Come nel trimestre precedente, l'aumento del debito pubblico e' accompagnato da un aumento della liquidita' delle amministrazioni pubbliche (+6,4 miliardi di euro dopo +16,2 miliardi di euro) e questo fa si' che il debito netto aumenti in misura leggermente inferiore rispetto al debito lordo (+60,7 miliardi di euro) e si attesti al 109,0% del Pil dopo il 107,4% del secondo trimestre.
