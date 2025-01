Francia: Bayrou vede via per uscire da instabilita', deficit deciso con dialogo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 gen - Il governo francese ha tenuto il primo Consiglio dei ministri del 2025 dopo essere stato ricevuto all'Eliseo dal presidente Emmanuel Macron che ha chiesto al nuovo esecutivo "unita'" e "audacia" per affrontare l'instabilita' politica. Secondo quanto riportato dai media francesi, durante il cdm il neo-primo ministro Francois Bayrou ha assicurato che esiste una "via" per superare le difficolta', puntando su "riconciliazione, azione e stabilita'". Il governo, privo di una maggioranza nell'Assemblea Nazionale, affronta l'urgenza di adottare un bilancio, necessario per evitare il blocco dei servizi essenziali. Bayrou, secondo le indiscrezioni riportate da Le Monde, ha fissato un obiettivo di deficit al 5,4% del Pil, ma il calendario per l'approvazione parlamentare resta incerto.

La portavoce del governo, Sophie Primas, parlando dopo il cdm non ha voluto confermare quale sia l'obiettivo finale per il disavanzo. "Il deficit sara' il risultato delle consultazioni e del percorso che sara' trovato durante le consultazioni di Bercy. Quindi, stabiliremo prima questo dialogo'. "Il deficit - ha aggiunto - potrebbe essere fissato al 5,4% o 5,1% o 4,9% o 4,8%, vedremo il risultato di questi negoziati e vedremo dove e' la strada e cosa e' sopportabile per il deficit".

Nell'ottica di coinvolgerli nella preparazione del bilancio 2025, di cui la Francia e' tuttora priva a causa della sfiducia votata il 4 dicembre al governo di Michel Barnier, i ministri dell'Economia, Eric Lombard, e dei Conti pubblici, Ame'lie de Montchalin, hanno previsto di consultare tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento. I 'primi contatti' sono iniziati il 30 dicembre, ma i colloqui inizieranno formalmente la prossima settimana, secondo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che non ha comunicato un calendario preciso.

Cop

(RADIOCOR) 03-01-25 15:08:41 (0326) 5 NNNN