Francia: Banca centrale alzera' stime crescita 2025 e 2026

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 dic - La Banca di Francia alzera' le previsioni di crescita per quest'anno e il prossimo. Lo ha detto il governatore Francois Villeroy de Galhau: nella pubblicazione del 19 dicembre "aumenteremo leggermente le previsioni di crescita per quest'anno e il prossimo. Eravamo allo 0,7% per quest'anno e allo 0,9% per il 2026", ha dichiarato. Insee e governo hanno gia' aumentato la stima allo 0,8% per il 2025. "Anche se dovessimo raggiungere l'1%, non sarebbe sufficiente", secondo il governatore, che ritiene che l'economia "sta tenendo nonostante l'incertezza politica. C'e' una stima abbastanza coerente che indica come l'incertezza nazionale e internazionale ci stia costando circa 0,5 punti percentuali di crescita e la quota interna e' di almeno lo 0,2%. Se riusciamo a emergere con una solida strategia di bilancio e stabilita' politica, possiamo sperare di guadagnare lo 0,2%", ha aggiunto. Sul deficit "resta molto importante avvicinarsi il piu' possibile al 4,8% per uscire dal soffocamento dovuto al debito e ripristinare la fiducia", ha concluso.

